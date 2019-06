Rekordowa dywidenda PKN Orlen. Akcjonariusze podzielili zysk

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie 1,5 mld zł dywidendy z zysku za 2018 r., co oznacza 3,5 zł dywidendy na akcję. Pozostała kwota, tj. 3,9 mld zł trafi na kapitał zapasowy spółki.

To o 50 gr na akcję więcej niż rok i dwa lata wcześniej, gdy z zysku dywidenda wynosiła 3 zł. Rok temu na konta właścicieli akcji spółki trafiło łącznie 1,28 mld zł.

27,5 proc. kapitału ma Skarb Państwa, więc samej dywidendy do budżetu wpłynie 412 mln zł. Do tego doliczyć trzeba jeszcze 206 mln zł podatku od dywidendy innych akcjonariuszy - w sumie zbierze się 618 mln zł. To będzie kolejna cegiełka w budowie środków na sfinansowanie "piątki Kaczyńskiego".