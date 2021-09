Gaz zdrożeje jeszcze bardziej. Podwyżki na początku 2022 roku

PGNiG spodziewa się utrzymania wysokich cen gazu w I kwartale 2022 r. i pewnego spadku od II kwartału - poinformował prezes spółki Paweł Majewski. Jak dodał, obecnie magazyny gazu w Europie są zapełnione w ok. 50-60 proc., podczas gdy zazwyczaj o tej porze roku było to ponad 90 proc.

- Ciężko wyrokować, jakie będą ceny w drugim półroczu. Mamy jednak wiarygodne dane co do kontraktów terminowych nawet do pierwszego kwartału 2022 roku i spodziewamy się, że wysokie ceny się utrzymają. Dopiero od drugiego kwartału 2022 r. widzimy w kontraktach terminowych pewien spadek cen gazu - podkreślił prezes PGNiG. Zastrzegł też, że wpływ na zachowanie cen będzie miała pogoda zimą.