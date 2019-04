Gazoport w Świnoujściu. Umowa na dofinansowanie rozbudowy gazoportu podpisana

Premier podziękował ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu, który przyczynił się do powstania tej inwestycji oraz nadzorował jego budowę od strony politycznej. . - To wielkie dzieło prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale też pana, pana ministrze [red.: Brudziński], a także ministra Naimskiego.

- To jeden z projektów symboli - powiedział minister infrastruktury Jerzy Kwieciński. - Rozszerzymy możliwości terminala - teraz do 7 mld m3 gazu. Więcej gazu to mniej emisji, bo gaz będzie zastępował inne surowce. To ważny projekt dla społeczeństwa - podkreślił minister.