Gdzie jest Obajtek? Poseł KO jest pewien, były prezes Orlenu milczy

Obajtek po co ma wrócić, zęby za milion już ma zrobione, dworki i inne nieruchomości oraz działki zgromadzone w takiej ilości, że majątek jest zabezpieczony do 10 pokolenia do przodu a syna ma tylko jednego a więc ilu tych następców będzie to trudno powiedzieć. 1 miliarda 6000 milionów to już nie odzyska, zresztą ta strata nie była jego tylko nas wszystkich to dlatego tak szastał cudzymi pieniędzmi. O ile myślisz, że gdyby Orlenem dalej rządził Obajtek to paliwo byłoby po złotówce albo za darmo to chyba jesteś marzycielem na całej linii