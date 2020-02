Giełdowy rajd Tesli. Warta więcej niż BMW i Volkswagen

Tesla nie zwalnia tempa na giełdowym parkiecie i wyprzedza renomowanych niemieckich producentów samochodów. Po wczorajszym wzroście wartości akcji o 20 procent, firmę wycenia się na giełdzie na 140 miliardów dolarów. To więcej niż wielkie koncerny motoryzacyjne BMW i Volkswagen razem wzięte, których giełdowa wartość to 137 miliardów dolarów.

– Inwestorzy zaczynają wierzyć w to, że Tesla może produkować na masową skalę samochody elektryczne i producenci samochodów, baterii i poddostawcy, będą mogli zarobić na e-samochodach – powiedział analityk giełdowy Cho Hyun-ryul z Samsung Securities.

Baterie w końcu na plusie

Dla branży samochodowej takie giełdowe notowania Tesli i niemieckich producentów to rewolucja. Zwłaszcza, że Tesla sprzedała w ubiegłym roku zaledwie 367 tys. samochodów. Sam Volkswagen sprzedał prawie 11 milionów pojazdów.

Szef koncernu Volkswagen Herbert Diess zapowiedział, że będzie chciał zwiększyć wartość swojej firmy do 200 miliardów euro. Pytanie tylko, czy Volkswagenowi uda się dostatecznie szybko przeprowadzić technologiczną zmianę, aby dostosować firmę do aktualnych wyzwań. – Jeśli będziemy działać w takim tempie jak obecnie, to będzie bardzo trudno – przyznał niedawno Diess.