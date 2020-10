Giertych wpłaci 5 mln zł poręczenia

Prokuratura nie złożyła do sądu wniosku o areszt Giertycha, ale domaga się m.in. 5 mln zł poręczenia majątkowego oraz zawieszenia go w czynnościach adwokata.

Adwokat ma do 30 października wpłacić kaucję, o ile sąd nie odrzuci wniosku prokuratury. Jeśli tego nie zrobi, prokuratura może po raz kolejny go zatrzymać i wnieść o areszt. Jak tłumaczy w "Rzeczpospolitej" mec. Biedulski, kaucja zostanie wpłacona, by nie dawać prokuraturze pretekstu do tego typu działań.