Gigant handlowy wprowadza płatne kasy samoobsługowe. Sprawdza trendy

Kasy samoobsługowe są już nieodłącznym elementem hiper-, supermarketów i dyskontów. Nowinka technologiczna, która zawitała do punktów handlowych ponad dekadę temu, szybko zaskarbiła sobie uznanie klientów. Choć, jak pisaliśmy w money.pl już w 2021 r., potrafią być one udręką tak dla kasjerów, jak i dla kupujących .

Nie zmienia to faktu, że coraz większa grupa odwiedzających sklepów woli samemu nabijać swoje produkty niż wykładać je na taśmę i potem w naprędce pakować. Dlatego właśnie w styczniu Biedronka pochwaliła się, że posiada już 15 tys. kas samoobsługowych, a znaleźć je można w 87 proc. jej sklepów. Lidl z kolei zapowiadał, że do końca 2023 r. tego typu kasy znajdą się we wszystkich punktach tej sieci.