Gorąco w Bełchatowie. Narasta konflikt o podwyżki

ja24 13 min. temu

Zarabiają krocie i jeszcze ima mało. Czy pracownicy Bełchatowa wybudowali za własne.środki kopalnię i elektrownię? To dlaczego żądają podwyżki i tak już bajońskich wypłat? Jeżeli ktoś nie chce pracować za takie pieniądze to należy go wywalić na bruk. NIE POPIERAM ZACHŁANNOŚCI.