Państwowi giganci płacą najwięcej. Resort finansów pokazał dane

Oto najwięksi płatnicy podatku CIT w Polsce

Na listę trafiają firmy, które w roku podatkowym zanotowały obrót o równowartości co najmniej 50 mln euro. W najnowszej odsłonie raportu Ministerstwa Finansów znalazło się ok. 4 tys. firm, które łącznie zapłaciły 57,3 mld zł za 2022 r. Z kolei na 10 największych podmiotów przypadło 14,2 mld zł.

Drugie miejsce przypadło PKO BP z wynikiem prawie 1,7 mld zł podatku do zapłaty. Podium zamyka Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z wynikiem ok. 1,35 mld zł CIT-u.

Rekordowe zyski największych firm

W 2022 r. największe firmy na polskim rynku odnotowały znaczący skok dochodów. Zsumowany wynik wyniósł ok. 328,54 mld zł, a jeszcze rok wcześniej był on na poziomie ok. 260,13 mld zł. Rosły też jednak straty. Jak podaje "DGP" za MF, w minionym roku ich suma to ok. 24,35 mld zł, podczas gdy w 2021 r. – ok. 12,45 mld zł.