"Gospodarka hamuje". Ekonomista ma słodko-gorzkie prognozy dla Polaków

darek 53 min. temu

gospodarka nie hamuje tylko idzie na dno dzięki takim decyzjom brak gazu dwutlenku węgla rozkłada całą gospodarkę a Sasin i kowalczyk maja znaleźć wyjście szok , chyba napchać kieszenie i pozatrudniać rodziny w nowych spółkach , no i będziemy mieli dzięki tym dwóm erę kamienia łupanego BO przez takich cwaniaków jak Morawiecki i reszta tego pospólstwa mamy tylko początek kryzysu a może kryzys jest w rządzącej elit a gdzie kaczyński się podziewa to co Pis idzie na dno , a wierni co na golasa i na klęczkach do Toruń i modlić się żeby nie padł