Gowin leci do Brukseli. "Wizyta ma służyć wsparciu polskich przedsiębiorców"

- Podejmę próbę przekonania naszych europejskich partnerów, że w interesie całej Unii Europejskiej leży wypracowanie kompromisowej formuły dotyczącej zasady praworządności. To, co pod wpływem Parlamentu Europejskiego zaproponowała ostatnio prezydencja niemiecka, niesie ryzyko, że te mgliste zapisy mogą być wykorzystywane do ograniczania dostępu poszczególnych państw do funduszy unijnych – uważa Gowin. - Dzisiaj jest mowa o Węgrzech i Polsce, ale w przyszłości może to dotyczyć innych państw - dodał.