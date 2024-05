Gruzja chce tropić "agentów zagranicznych". W tle sankcje i zamrożenie akcesji

We wtorek gruziński parlament przyjął ustawę o przejrzystości wpływów zagranicznych, zwana też "ustawą o zagranicznych agentach". Jednak wzbudza wątpliwości zarówno obywateli tego państwa, jak i instytucji zagranicznych. Jej zapisy są bowiem wzorowane na prawie obowiązującym już w Rosji , o którym pisaliśmy już w money.pl .

Gruzja nie wejdzie do UE przez ustawę o agentach zagranicznych?

Akcesja Gruzji zawisła jednak na szali. UE zamrozi starania Gruzji o członkostwo, jeśli wejdzie w życie ustawa o "zagranicznych agentach", która według krytyków jest inspirowana przez Rosję – pisze w czwartek "Financial Times". Trzech urzędników unijnych powiedziało brytyjskiemu dziennikowi, że jeśli ustawa wejdzie w życie, decyzja o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych prawdopodobnie zostanie odłożona na czas nieokreślony.

– Wyraziliśmy się bardzo jasno, to jest przeszkoda. (Gruziński rząd – przyp. PAP) wie, jaki będzie wynik – powiedziała "FT" osoba poinformowana o toczących się w ostatnich dniach rozmowach między gruzińskimi i unijnymi urzędnikami.

Gruzja. USA już zagroziły sankcjami za ustawę o "agentach zagranicznych"

Do sprawy kontrowersyjnej ustawy odniósł się też szef polskiego MSZ. – To jest symboliczny moment wyboru cywilizacyjnego, przed jakim stoi Gruzja. Czy chce się integrować z rosyjską, postsowiecką cywilizacją prawną z dryfem ku autorytaryzmowi, czy też chce kontynuować swoją podróż do Europy – stwierdził Radosław Sikorski.