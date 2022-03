Hakerski Dywizjon 303 z Polski kruszy kremlowską cenzurę

Kreml odcina swoich obywateli od niezależnych źródeł informacji. Cenzura połączona z agresywną propagandą związanych z rosyjską władzą mediami skutecznie uniemożliwiają Rosjanom dotarcie do rzetelnych informacji. Rosja zablokowała też dostęp do mediów społecznościowych – Facebook czy Instagrama .

Wszystko po to, żeby Rosjanie na temat agresji Rosji na Ukrainę mogli usłyszeć zmanipulowany i propagandowy przekaz Kremla . W dotarciu do prawdy chcą pomóc hakerzy.

Nazwa strony nawiązuje do przegranej przez Rosję batalii z 1920 roku

Informatyczny Dywizjon 303

Programiści z grupy Squad303 (nazwa nawiązuje do Dywizjonu 303) zdobyli około 20 mln numerów telefonów komórkowych i blisko 140 mln adresów e-mail należących do rosyjskich osób i firm. Strona losowo generuje numery i adresy z tych baz danych i pozwala każdemu z dowolnego miejsca na świecie wysłać do nich wiadomość, w tym gotową wiadomość w języku rosyjskim wzywającą ludzi do obejścia cenzury mediów wprowadzonej przez prezydenta Rosji Władimira Putina, a także do jego obalenia. Adres strony internetowej 1920.in jest z kolei odniesieniem do wojny polsko-bolszewickiej.