Handel zaskoczony. "Dowiadują się, że muszą stawić się do pracy w ostatniej chwili"

Handel zaskoczony. "Wielu pracowników zmuszonych do zmiany planów"

Ostrowski skrytykował też brak ograniczenia czasu pracy w dodatkowe niedziele handlowe. Przypomniał, że w odrzuconym projekcie rządowym była propozycja, by 10 grudnia handel odbywał się do godz. 14.00. Związkowcy proponowali też, by sklepy tego dnia były czynne do godz. 18.00. - Niestety one nie przeszły i obecnie mamy dwie pełnowymiarowe niedziele handlowe - zaznaczył.