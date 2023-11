Handel w Wigilię. Senat zdecydował

PROSTE! 56 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To już jest jakiś ogólnopolski paraliż resztko mózgowy tego narodu ! Najważniejsza sprawa państwowa niecierpiąca zwłoki , to czy w Wigilię będą ludzie pracować czy nie ?! Nie wiem jak to nazwać , bo nikt tego nie konsultował z innymi wyznawcami wiary jak i przecież cała ta chora i zarazem śmieszna pseudo opozycja jest ewidentnie anty klerykalna ! Z jednej strony walka o wyrzucenie religii ze szkół a z drugiej walka o wolne w wigilię ;) A już całkowite brawa dla Lewicy ! Kolejny samobój ,strzał w kolano i śródstopie jednym pociskiem ! Nie jest to normalne w tym nienormalnym w 3/4 społeczeństwie !