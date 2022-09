Hindusi chcą zwrotu legendarnego klejnotu. Zdobi brytyjską koronę

cenzurka? 1 godz. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Hindusi mają rację. Czas zacząć oddawać to co innym zrabowano. Cała ta rodzina królewska jest niemiecka z pochodzenia. Germanie rabowanie mieli chyba we krwi. My do dziś nie mozemy się doczekać zrabowanych dzieł sztuki od Niemiec. Ja bym się wstydziła spojrzeć w oczy komuś, komu coś ukradłam, a tu zaraz minie sto lat jak po Niemcach to spływa.