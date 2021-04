Hotele idą pod młotek. "Jeśli nie będzie wakacji, to i branży nie będzie"

- Nie dziwi mnie to, że przybywa liczba ofert sprzedaży hoteli. To, co się dzieje, to jakiś koszmar. Jesteśmy ofiarą nieuzasadnionych i niczym nie podpartych decyzji politycznych - przekonuje w rozmowie z money.pl Jan Wróblewski, współwłaściciel Zdrojowa Invest & Hotels.