Hotelarze są załamani. "To już nie ma sensu"

Ma rację chłop. Najgorzej jak decyzje podejmują urzędnicy bez merytorycznych przesłanek. Żadnych danych, żadnych badań tylko bo im się tak wydaje. A mi się wydaje że jakbyśmy wszyscy siedzieli w domach przez 2 miesiące to epidemia by wygasła. Ale czy to ma sens? Żadnego. Podobnie z tymi obostrzeniami - zamiast dać funkcjonować na pół gwizdka, z regułami higienicznymi to zamyka się na 100%. Sektor pozamiatany - ciekawe kto się szykuje do przejmowania, bo to tak się to skończy za kilka miesięcy. Ci którzy mają przyszykowaną kasę przejmą bankrutujące sieci.