Huti atakują statki. Ceny transportu uderzą w klientów

Huti i drożyzna

Jak pisaliśmy na money.pl - rynek wyraźnie zareagował na nocne wydarzenia. W piątek nad ranem ropa Brent drożała o 2,4 proc. - osiągnęła notowania na poziomie ponad 79 dol. Kontrakty terminowe na ropę WTI wzrosły z kolei o 2,5 proc. - do niemal 74 dol. Amerykanie zaczynają więc już płacić za nocny atak. Notowania walut zmieniły się w niewielkim stopniu. W niewielkim stopniu - ok. 1 proc. - podrożało też złoto.

"Na przełomie roku, w ciągu jednego tygodnia, stawka za przewóz jednego kontenera z Azji Wschodniej do Europy Północnej wzrosła około dwukrotnie, do 4000 dol. Średnia cena na trasie Azja Wschodnia - porty śródziemnomorskie skoczyła do 5175 dol., a niektórzy przewoźnicy żądali 6000 dol. za kontener. Na pewno nie ułatwi to walki rządów i banków centralnych z inflacją" - czytamy w "Rz".