Hyper Poland ogłasza drugą rundę zbiórki. Ma już 81 proc.

- Technologia magrail, czyli kolei magnetycznej używającej lewitacji, pozwoli na rozwijanie prędkości pociągów nawet do 415 kilometrów na godzinę przy obecnie istniejącej infrastrukturze kolejowej. Technologia jest już opracowana, teraz potrzebne są pieniądze na stworzenie toru i pociągu w skali 1:1. Tor będzie mierzył pół kilometra - mówi w rozmowie z money.pl Marcin Niewęgłowski, współtwórca firmy Digital Now, która odpowiada za komunikację Hyper Poland z mediami.

W przyszłości tradycyjne torowiska będą mogły zostać rozbudowane o o próżniowe tunele, które zwiększą osiągane prędkości do 600 km/h (na torach konwencjonalnych) i do 1000 km/h w miejscach dostosowanych do podróży koleją dużych prędkości.