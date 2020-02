Rewolucjonizują kolej, potrzebują pieniędzy. Hyper Poland szuka inwestorów

Lewitująca kolej magnetyczna od polskich inżynierów nabiera prędkości. Spółka Hyper Poland pracuje nad prototypem kolei magrail w skali 1:1. Polacy mają wiedzę i umiejętności, potrzebują tylko pieniędzy. Wcześniej - z sukcesem - opracowali prototyp w skali 1:5.

W ciągu najbliższych tygodni na brytyjskim portalu crowdfundingowym Seedrs uruchomiona zostanie zbiórka. Przedstawiciele Hyper Poland liczą na zebranie co najmniej 451 tys. euro na dalszy rozwój projektu. Środki zostaną dodane - jako wkład własny - do puli 3,8 mln euro dofinansowania, które przyznało już Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zbiórka jest organizowana na zagranicznym portalu, by pozyskać jak największą liczbę mikro-inwestorów.

Nawet 415 km/h bez wielkich inwestycji w tory

- Technologia magrail, czyli kolei magnetycznej używającej lewitacji, pozwoli na rozwijanie prędkości pociągów nawet do 415 kilometrów na godzinę przy obecnie istniejącej infrastrukturze kolejowej. Technologia jest już opracowana, teraz potrzebne są pieniądze na stworzenie toru i pociągu w skali 1:1. Tor będzie mierzył pół kilometra - mówi w rozmowie z money.pl Marcin Niewęgłowski, współtwórca firmy Digital Now, która odpowiada za komunikację Hyper Poland z mediami.

- Zbiórka pieniędzy zakończy się najpewniej w kwietniu, natomiast najbliższe dwa lata to będzie czas pracy nad prototypem. Gotowy projekt do komercyjnej sprzedaży trafić będzie mógł prawdopodobnie na początku 2023 roku - dodaje Niewęgłowski.

Obejrzyj: 300 km/h pociągiem w Polsce za kilka lat. Ich pomysł podoba się Elonowi Muskowi

Te dwa lata to czas dla inżynierów na opracowanie gotowego rozwiązania, które będzie działać i będzie bezpieczne. W tym czasie trzeba będzie też uporać się z wszelkimi formalnościami, jak choćby pozwolenia, atesty czy licencje.

Szybko pojadą najpierw towary

Najpierw technologia magrail, jeśli już trafi na rynek, będzie sprzedawana przewoźnikom towarowym. Jednak już nawet w ciągu 5 lat super-pociągami mogą pojechać pierwsi podróżni. Co najważniejsze, zupełnie inaczej, niż w azjatyckich rozwiązaniach, polscy inżynierowie uporali się z problemem infrastrukturalnym. Bowiem po torach, po których obecnie jeżdżą m.in. pociągi Pendolino, w niedalekiej przyszłości mogą pojechać bez żadnych problemów magraile.

(Hyper Poland)

Stoisko Hyper Poland na Polskiej Wystawie Gospodarczej odwiedził nawet prezydent

Co więcej, technologia umożliwi rozbudowę torów tak, by jechały po nich hyperraile (jeszcze nowsze rozwiązanie), a docelowo na tych samych torach będzie można budować hyperloopy (pociągi w specjalnych poruszające się w specjalnych korytarzach aerodynamicznych). Co oczywiście zajmie mnóstwo czasu (nawet dwie dekady), ale będzie możliwe.

Kolej magrail będzie rozwijała prędkość od 300 do 415 km/h. Z kolei hyperrail od 600 do nawet 1000 km/h. To, co na razie jest najodleglejszą przyszłością, to hiper-szybka kolej umieszczona w specjalnych tunelach, czyli hyperloop - te pociągi będą poruszały się z prędkością 1200 km/h.

Jeśli pieniędzy z crowdfundingu firmie Hyper Poland uda zebrać się więcej niż potrzeba, reszta zostanie przeznaczona na dalszy rozwój badań nad supernowoczesną koleją.

Uruchomiona została już pre-rejestracja dla potencjalnych inwestorów, zainteresowani mogą zapisywać się tu: Hyper Poland - kampania crowdfundingowa. Dzięki tej rejestracji żaden z potencjalnych inwestorów nie przegapi terminu, w którym zbiórka zostanie uruchomiona.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące