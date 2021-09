Inflacja. Czy stać nas na więcej "koszyków Kaczyńskiego"?

O ile od tamtego czasu zdrożał "koszyk Kaczyńskiego"? W lipcu 2019 roku kosztował 42 zł i 54 grosze, a w lipcu 2021 za te same produkty trzeba już było zapłacić 46 zł i 12 groszy. Oznacza to, że przez osiem lat zdrożał mniej więcej o tyle samo, co przez ostatnie dwa lata. W ciągu dwóch ostatnich lat średnie ceny produktów, które włożył do koszyka szef PiS dekadę temu, poszły w górę o 8,4 proc.