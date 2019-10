Inflacja niższa tylko na chwilę. Ekonomiści: przez decyzje rządu wkrótce sięgnie 4 procent

We wrześniu ceny były średnio o 2,6 proc. wyższe niż rok wcześniej - wynika z najnowszych danych GUS . To pierwszy spadek inflacji w tym roku, choć to marne pocieszenie, bo zakupy są coraz bardziej kosztowne. Na dodatek ekonomiści prognozują, że będzie dużo gorzej.

"Według nas inflacja osiągnęła we wrześniu dołek, a kolejne miesiące przyniosą jej wyraźny wzrost. Struktura zmian inflacji, w tym nasilanie się trendu wzrostowego cen usług, utwierdza nas w przekonaniu, że spadek inflacji we wrześniu był tylko chwilowy" - komentują najnowsze dane GUS ekonomiści PKO BP.

- Naszym zdaniem inflacja bazowa będzie nadal rosła w kolejnych miesiącach, a do wzrostowego trendu wkrótce powinna też powrócić zwykła inflacja. Decyzja rządu w sprawie cen prądu jest kluczowa dla poziomu do jakiego może wspiąć się inflacja na początku 2020 roku. Jeśli dojdzie do odmrożenia cen prądu, to inflacja bez trudu przebije 4 proc. - oceniają.