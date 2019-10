inflacja Damian Słomski 2 minuty temu

GUS: Inflacja we wrześniu spadła. Ceny żywności rosną dwukrotnie szybciej niż średnia

We wrześniu ceny były średnio o 2,6 proc. wyższe niż rok wcześniej - wynika z najnowszych danych GUS. To pierwszy spadek inflacji w tym roku, choć to marne pocieszenie, bo zakupy są coraz bardziej kosztowne.

Podziel się Dodaj komentarz