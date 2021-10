Inflacja rośnie, mimo podwyżek stóp procentowych. Ekonomiści wyjaśniają

Prezes NBP zapowiadał już, że nie dopuści do utrwalenia wysokiej inflacji w Polsce. Jednocześnie, przy okazji ogłoszenia podwyżek stóp procentowych, ostrzegł, że nie jest możliwe zatrzymanie wzrostu cen od razu. Na to potrzeba dłuższego czasu, liczonego co najmniej w miesiącach.