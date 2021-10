Podwyżka stóp procentowych nie zatrzymała inflacji. Dane z zagranicy mówią same za siebie

Warto jednak zwrócić uwagę na słowa prezesa NBP Adama Glapińskiego, który wyraźnie podkreślił, że działanie RPP nie zatrzyma wzrostu cen od razu . Przyznał nawet, że to po prostu "niemożliwe".

- Nie obniżymy cen paliw, prądu, gazu itp. A to z tego wynika tak wysoka inflacja - wyliczał Glapiński. Wskazał, że działanie RPP ma na celu przyhamowanie inflacji w dłuższym okresie czasu.

To oznacza, że już wkrótce możemy zobaczyć inflację na poziomie 6 proc. A nie można też wykluczyć dalszego przyspieszenia wzrostu cen. Tym samym wielu ekonomistów zastanawia się, czy podwyżki stóp procentowych nie są spóźnione.

Inflacja rośnie mimo wzrostu stóp procentowych

Bardzo ciekawy jest pod tym względem przypadek Czech. Nasi południowi sąsiedzi oprocentowanie w swoich bankach zaczęli podnosić już kilka miesięcy temu. W sumie w kilku krokach główna stawka wzrosła z 0,25 do 1,5 proc. To trzykrotnie większy ruch niż w Polsce (z 0,1 do 0,5 proc.).