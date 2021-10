Prezes NBP przyznał, że chciał zaskoczyć rynek. Tłumaczy się z podwyżki stóp

Michau 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A co on może... Podwyżka stóp to obniżenie popytu, wzrost oszczędności itp. To zatrzymanie gotówki. A to prowadzi do spadku inflacji. To jedyny sposób jaki PiS może dziś zastosować na to co się dzieje. Skutkiem jest odroczenie inflacji w czasie, bo nie naprawiają przyczyny. Należy się spodziewać dalszych wzrostów do 5% w ciągu 2 lat. Nie ma to większego znaczenia dla kredytobiorców - zatrzyma się fala brania kredytów, ale inflacji pomoże. I będzie kolejny sukces na koszt PiS - zatrzymali inflację... A kto winny inflacji? Bogaci przedsiębiorcy wydający wiecej niż posiadają, okradający Pańśtwo (czyt. posłów) niepłacąc podatków zgodnie z przepisami.