Inflacja w górę. Jest komentarz premiera Mateusza Morawieckiego

Pamiętam jak wyszedł Morawiecki i powiedział mamy dla was świetna możliwość do oszczędzania obligacje skarbowe na 6.75% obarczone podatkiem belki czyli 5.47% czysty zysk przy takiej inflacji zastanawiam się kto to kupuje i po co strata realna grubo powyżej 10% a co będzie dalej nie wiemy.Wiemy jedno nos coraz dłuższy ,ciekawe kto go przycina?