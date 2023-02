Są najnowsze dane o PKB w Polsce. Duże zaskoczenie

PKB Polski w IV kwartale 2022 r. – "to jeden z niższych wyników", "Polska gospodarka w recesji"

Jak zauważają z kolei analitycy Pekao, wzrost o 2 proc. rok do roku "to jeden z niższych wyników, jakie można było wyciągnąć z danych rocznych" , a "polska gospodarka skurczyła się między I a IV kwartałem 2022 r. aż o 3,7 proc.".

Ich zdaniem uniknięcie technicznej recesji jest "nieistotnym osiągnięciem, skoro doszło do potężnych spadków PKB w 2022 r., które rozdzielił jeden kwartał wzrostu".

Jak zauważają na Twitterze, odsezonowane dynamiki PKB wyglądają na chwilę ob.cną tak: -2,3 proc. w II kwartale 2022 r., +1 proc. w III kwartale, -2,4 proc. w IV kwartale/ "Nie ma co tu dzielić włosa na czworo i traktować tego +1 proc. jako przerwy w serii. Widoczność tej recesji w innych danych to już inna sprawa" – stwierdzają.

PKB Polski mocno zwolni w 2023 r., a inflacja utrzyma się wysoko

W zgodnej opinii ekspertów nie mamy szans na taki wynik w 2023 r. We wtorek Komisja Europejska obniżyła prognozy PKB dla Polski w 2023 r. z szacowanych 0,7 proc. do 0,4 proc. Oznacza to, że czeka nas znaczne spowolnienie gospodarcze.