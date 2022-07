Jak dokonać odrzucenia spadku za dziecko?

Odrzucenie spadku a kolejność dziedziczenia

Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka?

Każda osoba niezależnie od tego, czy dziedziczenie nastąpiło ustawowo, czy z testamentu, ma prawo do przyjęcia spadku, jak i jego odrzucenia. To samo dotyczy małoletnich dzieci, jednak nie mogą one samodzielnie dokonać odrzucenia spadku. Zrobić to muszą w ich imieniu rodzice lub opiekunowie prawni.