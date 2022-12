Jak naliczany jest urlop wypoczynkowy po powrocie z wychowawczego?

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 lub 26 dni. Czas trwania zależny od stażu pracy. W przypadku gdy wynosi co najmniej 10 lat, zatrudnionemu przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego. Ile dni będzie się należało przy mniejszym wymiarze stażu? Tylko 20 dni.

Co wlicza się do stażu urlopowego?

Staż urlopowy niekoniecznie jest tym samym co staż w pracy. Wlicza się do niego także okres nauki w konkretnych szkołach. W celu ustalenia ile wynosi, należy zsumować okresy zatrudnienia u dotychczasowego i innych, wcześniejszych pracodawców oraz wziąć pod uwagę wykształcenie. Do stażu urlopowego dolicza się okres nauki w:

zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – dolicza się tyle lat, ile trwał przewidziany programem nauczania czas nauki, nie więcej niż 3 lata;

średniej szkoły zawodowej – dolicza się tyle lat, ile trwał przewidziany programem nauczania czas nauki, nie więcej niż 5 lat;

średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (i równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat;

średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata;

szkoły policealnej – 6 lat;

szkoły wyższej – 8 lat, bez względu na uzyskany tytuł.

Trzeba zaznaczyć, że do stażu urlopowego można zaliczyć tylko te okresy nauki, które są potwierdzone dyplomami ukończenia szkół lub innymi dokumentami. Pod uwagę bierze się najkorzystniejszy, czyli najdłuższy okres.