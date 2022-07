Jak usunąć komornika z konta firmowego?

Kiedy komornik może zająć konto firmowe?

Rachunek firmowy pozwala właścicielowi na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków. Dzięki temu można wykonywać transakcje czy wypłacać wynagrodzenie pracownikom. Gdy właściciel firmy ma problemy z płatnościami wobec klientów czy nie wywiązuje się z obowiązków podatkowych, bank ma możliwość dokonania blokady rachunku bankowego na wniosek uprawnionych do tego organów.

Kiedy konto firmowe może zostać zajęte? Przyczyn może być wiele — zaległości w opłacaniu faktur, podatku czy składek ZUS to przykładowe sytuacje uprawniające go zajęcia konta. Gdy wierzyciel chce odzyskać swoje pieniądze, może wejść na drogę sądową i tym samym sprawić, że komornik zajmie konto firmowe. Nie tylko on jest uprawniony do podjęcia działań egzekucyjnych danego organu sądowego, ponieważ może to być również m.in. prokuratura, organ gminy czy naczelnik urzędu skarbowego.

Ile komornik może zabrać z konta firmowego?

Dla właściciela zajętego konta najważniejszą kwestią pozostaje to, czy będzie mógł korzystać ze zgromadzonych środków. Zajęciu podlegają wyłącznie środki w wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucyjnymi. Oznacza to, że w trakcie założonej przez bank blokady, instytucja finansowa nie może dokonywać wypłat z konta do wysokości zajęcia, chyba że na koncie firmowym zgromadzone są środki przewyższające kwotę wymaganej należności. W praktyce przedsiębiorca będzie mógł swobodnie dysponować nadwyższą, jeśli posiada ją na firmowych rachunku. Jeśli jednak posiadane środki nie są wystarczające, zajęciu będą podlegać także wpłaty dokonywane po ustanowieniu blokady.

Zajęcia konta firmowego przez komornika a wypłata wynagrodzeń

Co ważne, nie wszystkie środki, które znajdują się na koncie firmowym, będą zajęte. Przedsiębiorca może dokonywać wpłat, które przeznaczone są na: bieżące wynagrodzenia za pracę (przy dostarczeniu odpisu listy płac lub innego dowodu), zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym, PIT oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że wypłata wynagrodzeń przy zajęciu konta firmowego przez komornika jest możliwa, choć bywa problematyczna dla tych, którzy nie pracują na umowie o pracę.

Wynika to m.in. z faktu, że zablokowanie tych środków tworzyłoby kolejne obciążenia finansowe oraz prawne i mogło pociągnąć przedsiębiorcę do odpowiedzialności. Do konta firmowego nie odnoszą się przepisy dotyczące kwoty wolnej od zajęcia, ponieważ obowiązuje ona tylko w przypadku zajęcia rachunku osobistego osoby fizycznej.

Jak usunąć komornika z konta firmowego?

Zajęcie rachunku firmowego wygląda tak, że organ egzekucyjny (np. komornik) wysyła do banku informację o zajęciu środków na koncie. Bank po otrzymaniu informacji zobligowany jest do tego, by zablokować konto. Środki są przekazywane na rachunek organu egzekucyjnego po 7 dniach. W tym czasie dłużnik może złożyć zażalenie lub odwołanie od decyzji. W pierwszej kolejności o zajęciu informowany jest bank, a później przedsiębiorca, by nie zdążył on wypłacić zgromadzonych środków na inne konto.

Aby usunąć komornika z konta firmowego, należy przede wszystkim spłacić ciążące zobowiązania. Odblokowanie zajętego rachunku następuje zaraz po spłacie całej kwoty wierzytelności (z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi). Dłużnik ma jednak możliwość wnioskować o odblokowanie konta firmowego do wierzyciela lub do komornika wcześniej.

W takim przypadku wierzyciel może zgodzić się na odstąpienie od zajęcia, jeśli strony podpiszą ugodę lub dłużnik spłaci część zadłużenia. To o wiele szybszy sposób na pozbycie się z konta komornika niż spłata całego długu i brak możliwości dysponowania środkami na koncie. Porozumienie z wierzycielem jest kluczowe, by móc uniknąć podjęcia czynności przez komornika lub odblokować konto.

