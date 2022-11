Jeden adres i kilka dodatków węglowych? Nadal to możliwe

Okazuje się, że istnieje możliwość otrzymania dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania – informuje serwis prawo.pl. Oczywiście ma to wynikać z przyczyn obiektywnych – np. ograniczona możliwość nadania adresu w określonym terminie (czyli do końca listopada). Dodatek w tym wypadku przyznany zostanie na drodze decyzji administracyjnej i wywiadu środowiskowego.

Potrzebny jest wywiad środowiskowy

Wywiad środowiskowy ma na celu potwierdzenie faktu, że pod jednym adresem znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny. Jak zauważa ekspert prawo.pl – "jeżeli wykorzystywane źródło ogrzewania nie było wcześniej zgłoszone do CEEB, to gmina dokonuje jego wpisania do tej bazy z urzędu – bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji przez zarządcę/właściciela budynku".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Rząd pod ścianą. Pod nóż mogą iść wydatki, które odczuje każdy Polak

Istotne jest to, że mają to być gospodarstwa, które samodzielnie zaspokajają swoje potrzeby. Nie zachodzi to w przypadku mieszkania w jednym lokalu, choć sztucznie podzielonym.

Dodatek dostanie pierwszy wnioskodawca

Regulacje dotyczące dodatku węglowego stanowią, że w sytuacji, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem – informuje serwis prawo.pl.

W przypadku większej liczby wniosków dodatek przyznany zostanie wnioskodawcy, który złożył dokumenty jako pierwszy. Dlatego jak zauważą ekspert – istotne jest ustalenie pojęcia odrębnego lokalu. Definicja została określona w ustawie z 24 czerwca 1994 roku.

Oddzielną kwestią jest sprawa uzyskania adresu, bo jak zwraca uwagę serwis prawo.pl – "podjęcie jakichkolwiek kroków formalnych" w celu nadania adresu lokalowi mieszkalnemu nie ma podstaw prawnych i musi się skończyć odmową nadania adresu". Dlatego też interpretacja przepisów w tym zakresie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska "dotycząca odrębnego adresu miejsca zamieszkania jest błędna".

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

wiadomości gospodarka wsparcie

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.