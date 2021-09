Jednak będzie drożej. Duża instytucja podnosi prognozy inflacji dla Polski

then 52 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Posłowie PiS i Duda klepnęli sobie 60% podwyżki, żony po radach nadzorczych, córki, synowie, kuzyni, wujowie, pociotki podpięte do państwowych spółek, a to dyrektorskie posadki, a to menadżerskie, a to dostawy realizują do państwowych spółek, albo po prostu biorą kasę i nic nie dostarczają. Prokuratura pilnuje swojego nosa gdy słyszy o przekrętach PiS, a policja - wiadomo, dostanie podwyżki bo na pałowanie antyrządowych protestów i podsłuchiwanie opozycji zawsze kasa się znajdzie. To nie pielęgniarki i ratownicy medyczni, albo nauczyciele... oni bronią pałami koryta władzy. I jak widać ostatnio, nawet karę śmierci czasem na ulicy wykonają, jak obywatel nie okaże szacunku dla policyjnej pałki.