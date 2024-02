"Jeżeli Polska potrzebuje CPK, to CPK będzie". Szymon Hołownia zabrał głos

Nadal nie ma jasnego stanowiska obecnej koalicji rządzącej co do przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapytany o tę kwestię marszałek Sejmu zapewnił, że nie ma decyzji, by budowa została "wyrzucona do kosza". – Jeżeli Polska potrzebuje CPK, to CPK będzie – stwierdził Szymon Hołownia.