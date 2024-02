"Termin oddania CPK jest nierealistyczny". Ministra podała nową datę

Od momentu wyłonienia nowej władzy w Polsce nieustannie toczy się debata na temat przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obecny rząd nie chce wprost powiedzieć, czy będzie kontynuować sztandarowy projekt infrastrukturalny swoich poprzedników. Regularnie za to zasłania się argumentem o konieczności przeprowadzenia audytu przed decyzją w tej sprawie.

Ponad tydzień temu na konferencji prasowej Donald Tusk zasugerował, że wybudowanie CPK może kosztować od 160 mld zł do nawet 600 mld zł.

Co dalej z CPK? "2028 r. jest nierealistyczny"

Kiedy zatem realnie CPK mógłby wystartować? – Wydaje się, że realistyczny na ten moment – ale to pokaże audyt – to jest 5-7 lat więcej. Tak to wygląda przed audytem – oceniła.