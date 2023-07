Coraz bliżej do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Spółka uzyskała ważną decyzję

Decyzję środowiskową dla budowy lotniska i węzła kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie . A zatem otwiera się furtka do wnioskowania o decyzję lokalizacyjną, a w dalszej kolejności pozwolenia na budowę – podała spółka w komunikacie.

Polityk dodał, że jeszcze w lipcu jest możliwe uzyskanie promesy zezwolenia na budowę z Urzędu Lotnictwa Cywilnego . Dzięki niej spółka mogłaby złożyć wniosek do wojewody o wydanie decyzji lokalizacyjnej, a następnie – wniosek o pozwolenie na budowę .

Decyzja środowiskowa dla CPK

Sam raport środowiskowy dla CPK spółka przekazała RDOŚ w październiku 2022 r. Liczył on 20 tys. stron wraz z załącznikami. W pracach nad jego powstaniem udział brali m.in. botanicy, ichtiologowie, ornitolodzy, herpetolodzy, chiropterolodzy, akustycy, geodeci i geologowie.

Natomiast decyzja środowiskowa, którą wydał RDOŚ, ma ponad 350 stron. Swoje uwagi do raportu mogli też zgłaszać obywatele. W efekcie do Dyrekcji wpłynęło łącznie ponad tysiąc pytań i wniosków, do których Regionalny Dyrektorów odniósł się w swojej decyzji – podała spółka.