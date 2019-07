Kancelaria Sejmu tłumaczy się z wydania blisko miliona złotych na nagrody

Na te doniesienia zareagowało Centrum Informacyjne Sejmu (CIS). "W nawiązaniu do poniedziałkowej publikacji 'Super Expressu' Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że nagrody, jako forma wyróżnienia i dodatkowej gratyfikacji, przysługują tym pracownikom Kancelarii Sejmu, którzy w ponadprzeciętny sposób wykonywali ponadstandardowe zadania" - czytamy w przesłanym do money.pl oświadczeniu.

Zdaniem CIS te ponadstandardowe zadania wykonywane w ponadprzeciętny sposób to m.in. organizacja lutowych obchodów 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego. "Z tej okazji pracownicy Kancelarii Sejmu byli zaangażowani m.in. w organizację uroczystego koncertu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Parlament gościł ponadto uczestników konferencji naukowej: Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919-1922). Wydarzeniu towarzyszyła też wystawa poświęcona dorobkowi Izby, w znaczący sposób oparta o merytoryczną pracę sejmowych muzealników i zbiory Archiwum Sejmu. W gmachu przy Wiejskiej odbyła się też uroczysta prezentacja wprowadzonego do obiegu przez Pocztę Polską znaczka pocztowego, upamiętniającego tę rocznicę" - czytamy.

Co więcej, pod koniec lutego rozpoczął się nowy etap strategicznej współpracy polsko-gruzińskiej. "W dniach 27-28 lutego w Warszawie po raz pierwszy zebrało się Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Gruzji. Podczas sesji zorganizowanej w Senacie parlamentarzyści dyskutowali o partnerstwie łączącym oba kraje, wspólnej historii, członkostwie Gruzji w NATO i UE, a także o doświadczeniach i wyzwaniach związanych z samorządem lokalnym" - napisano w oświadczeniu.

CIS wylicza dalej, uzasadniając rekordowe nagrody. "Marzec to m. in. udział w przygotowaniu obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (...). Z wydarzeń międzynarodowych warto wspomnieć o spotkaniu Marszałka Sejmu z sekretarzem generalnym Rady Europy, udziale delegacji Sejmu w XI Zgromadzeniu Parlamentarnym Polski i Ukrainy w Kijowie oraz spotkaniu przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluksu na Słowacji. Kancelaria Sejmu uczestniczyła również w obsłudze Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Kielcach i delegacji Polsko-Bałkańskiej Grupy Parlamentarnej do Serbii i Macedonii Północnej" - zaznaczono.