Kapliczka w bloku nie uratuje przed nową opłatą. Jest stanowisko ministerstwa

Sporządzenie i przekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe przy sprzedaży i wynajmie mieszkania lub budynku. Co prawda wcześniej świadectwa energetyczne również były wymagane przy sprzedaży lub najmie nieruchomości, ale w praktyce rzadko były sporządzane i przekazywane.

W nowelizacji, która obowiązuje od 28 kwietnia, zapisano, że nabywca lub najemca nieruchomości nie będzie mógł się zrzec prawa do otrzymania świadectwa energetycznego . Dokument ten określa zapotrzebowanie na energię w związku z użytkowaniem budynku lub jego części.

Świadectwo energetyczne. Nowy obowiązek nie dotyczy wszystkich

Głośno już w mediach było o pojawiających się pomysłach, by w blokach stawiać kapliczki, figury świętych lub wieszać krzyże. Po to, aby właściciel mieszkania nie musiał uzyskiwać świadectwa.

Kto nie musi posiadać świadectwa energetycznego? Ministerstwo wyjaśnia

Minister Waldemar Buda w odpowiedzi na interpelację posłanki wyjaśnia, że w celu określenia czy mamy do czynienia z budynkiem, który można uznać za używany jako miejsce kultu i do działalności religijnej przydatna może być klasyfikacja określona w załączniku do Prawa budowlanego.