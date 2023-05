NBP może szykować ryzykowną niespodziankę. "Pachnie zagrywką przedwyborczą"

Posiedzenie RPP – co ze stopami procentowymi w maju 2023 r.?

Przy obecnym poziomie stóp sprowadzenie inflacji do "zdrowego" poziomu ok. 2,5 proc. rocznie zajmie nam najbliższych kilka lat. Dlatego niektórzy członkowie RPP chcą dalszych podwyżek.

"Celem jest stabilny wzrost cen, co oznacza ok. 2,5 proc. rocznie. Zgodnie ze wszystkimi szacunkami, przy obecnym poziomie stóp procentowych nie zapewniamy osiągnięcia tego celu do końca 2025 r. Wiele szacunków wskazuje, że będzie to możliwe nie wcześniej niż w 2027 r. A i to tylko, jeśli przez najbliższe cztery lata nie pojawią się nowe, niekorzystne szoki" – napisała tydzień temu na LinkedInie prof. Joanna Tyrowicz, członkini RPP.