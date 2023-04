Wakacje kredytowe. Ekonomista NBP przyznał to, przed czym ostrzegano

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja w kwietniu 2023 r. w Polsce wyniosła 14,7 proc. rok do roku. Według dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Piotra Szpunara napływające dane wskazują, że krajowa sytuacja makro rozwija się w dużym stopniu zgodnie z marcową projekcją NBP . W rozmowie z PAP Biznes powiedział, że na podstawie aktualnych informacji można przewidywać, że inflacja na koniec 2023 r. powinna być jednocyfrowa.

Walka z wysoką inflacją, podwyżki stóp procentowych i wakacje kredytowe

Celem NBP jest trzymanie inflacji na poziomie ok. 2,5 proc. Ale ta zerwała się z łańcucha - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. wyniósł 14,4 proc. W tym roku - jak wskazują szacunki - wyniesie 13 proc.

By sprowadzić inflację do celu, bank centralny podnosi stopy procentowe, które z kolei windują raty kredytów. Stopa referencyjna wynosi 6,75 proc. od września 2022 r. Wakacje kredytowe, polegające na odroczeniu spłaty raty kredytu, chociaż są ulgą dla kredytobiorców, to nie pomagają w walce z inflacją, bo powodują, że ludzie mają więcej pieniędzy i mogą przeznaczyć je na konsumpcję.