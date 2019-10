Kara UOKiK na spółkę Kangen. Firma sprzedawała filtry wodne i podsuwała umowy do podpisu

Spółka Kangen organizowała pokazy i wciskała nieświadomym klientom umowy do podpisu. Kangen oferowała urządzenie do filtrowania wody, jednak przy zakupie nabywcy otrzymywali do podpisu umowę "o świadczenie usług rozbudowy (modernizacji) instalacji wodnej o system filtracji wody". W umowie dodano zapisy, które odbierały prawo do odstąpienia od niej po wykonaniu usługi.

"Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość (czyli przez telefon, internet) można odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia. W myśl tej samej ustawy, nie można odstąpić od umowy o świadczenie usług, jeśli została ona w całości wykonana, a konsument zgodził się na to, wiedząc że utraci prawo do odstąpienia. Jednak z przepisów wynika, że gdy przedsiębiorca sprzedaje towar i jednocześnie wykonuje usługę, to stosuje się przepisy dotyczące sprzedaży rzeczy. Na tej podstawie prezes UOKiK stwierdził, że zgodnie z ustawą konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umów zawieranych z firmą Kangen w terminie 14 dni od zakupu, a przedsiębiorca wprowadzał konsumentów w błąd" - czytamy w komunikacie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowanie przeciwko wspólnikom spółki Kangen wszczął już w lipcu 2018 r., na skutek zawiadomienia Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tarnowie. Firma zapraszała konsumentów na prezentacje, w trakcie których oferowała urządzenie do filtrowania wody (rewitalizator wody). W trakcie postępowania UOKiK ustalił, że wspólnicy zaniechali praktyki od 18 marca 2019, ponieważ zamknęli działalność. Przedstawiciele spółki przekonują, że wszystkie spory z konsumentami zostały zakończone polubownie.

Ustalenia UOKiK "dały podstawę do złagodzenia kar", suma nałożona na wspólników to ponad 85 tysięcy złotych (85 577 zł). Ponadto muszą oni poinformować konsumentów, z którymi zawarli umowy między 7 kwietnia 2017 a 18 marca 2019 o decyzji Urzędu - na piśmie, listem poleconym. Przedsiębiorcy odwołali się od decyzji do sądu.

