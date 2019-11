Kary za niski poziom PPK? "Będziemy reagować"

Jak powiedział na antenie radia RDC Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR, ta reakcja ma dotyczyć tylko firm, w których pracodawcy nakłaniają pracowników do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

- Jeżeli będziemy straszyć pracodawców, to wcale nie osiągniemy wyższych partycypacji, raczej udowodnimy, że to „program rządowy i obowiązkowy” - mówi Krzysztof Nowak, Mercer Marsh Benefits, w rozmowie z Gazetą Wyborczą. - Pojawia się też pytanie, kto ma decydować, jaki poziom partycypacji jest właściwy. Państwowy PFR? Od ilu procent przystąpienia do programu pracowników firmy będą zwolnione z kontroli?