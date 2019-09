Kidawa-Błońska obiecuje. 600 zł do ręki i niższa składka ZUS

- Nie pozwolimy na podwyższenie ZUS - powiedziała w sobotę w Poznaniu Małgorzata Kidawa-Błońska. Zapowiedziała za to obniżenie składek dla przedsiębiorców, które według niej powinny być liczone od pensji minimalnej. Obecnie są liczone na podstawie średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Kidawa-Błońska zapowiedziała także ograniczenie "uciążliwych kontroli". - Koniec z blokowaniem zwrotu VAT i uciążliwymi kontrolami. Tam, gdzie to możliwe, będą odbywać się elektronicznie. Nikt nie będzie was nachodził - powiedziała kandydatka na premiera.

Koalicja Obywatelska mówiła też w stolicy Wielkopolski o swoim programie dla pracowników. - Już od stycznia 6,5 miliona Polaków zyska 600 zł miesięcznie. Od reki i do ręki - mówiła Kidawa-Błońska.

- Zdrowa gospodarka to miejsca pracy i pensja na koniec miesiąca, a nie prezentacje w studiu telewizyjnym - dodała.

- Jeśli gospodarka będzie się dobrze rozwijać to płaca minimalna może skoczyć za kilka lat i do pięciu tysięcy. Jeśli gospodarką zajmą się nie cyrkowcy od power pointa tylko prawdziwi fachowcy - to takie podwyżki płacy minimalnej będą możliwe - dodawał na konwencji szef PO Grzegorz Schetyna.