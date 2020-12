Kiedy środki z Funduszu Odbudowy trafią do Polski? Wiceminister mówi o "optymistycznym założeniu"

Z Funduszu Odbudowy - wartego 750 mld euro - dla Polski przypadnie ponad 57 mld. Podstawą do wydatkowania tych środków będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każdy kraj członkowski. To w nim mają znaleźć się plany wszystkich reform i inwestycji, które pomogą gospodarkom unijnym odbić się po koronawirusowym kryzysie.

KPO musi zostać przedstawiony Komisji Europejskiej do kwietnia 2021 roku. Następnie KE będzie mieć dwa miesiące na ocenę i podjęcie decyzji co do wsparcia finansowego rozwiązań zawartych w KPO.