Kluczowa ustawa powodziowa przyjęta. "Już tylko podpis prezydenta"

Sejm przyjął we wtorek nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi . Nowelizacja zakłada m.in., że poszkodowani w powodzi, którzy mają kredyt mieszkaniowy i utracili – choćby czasowo – możliwość korzystania z domu lub mieszkania, będą mogli skorzystać z bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Poprzez fundusz państwo spłaci raty kredytu za 12 miesięcy.

Specustawa powodziowa i podpis prezydenta

Specustawa zawiera również przepisy dotyczące zagospodarowania odpadów popowodziowych. Znalazł się w niej też mechanizm pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi. Mają oni otrzymać 16 tys. zł na każdego zgłoszonego do ubezpieczenia w ZUS lub równowartość 75 proc. średniomiesięcznego przychodu osiągniętego rok wcześniej. Pomocą objęci zostaną prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, pracodawcy oraz przedsiębiorcy prowadzący tzw. działalność sezonową, czyli osoby korzystające z umowy zlecenie.

Pułap wsparcia dla jednego przedsiębiorcy określono na 1 mln zł, a na pomoc dla dotkniętych przez powódź firm zarezerwowano 1 mld zł. Projekt przewiduje też zwiększenie do 1 tys. zł zasiłku dla rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, poszkodowanej w wyniku powodzi w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń zajmowanych przez tę rodzinę, lub osobę.

Na ten cel przeznaczone mają być dodatkowe środki z budżetu państwa w kwocie 25 mln zł, pochodzące z rezerwy celowej. Zgodnie z projektem pracownik poszkodowany w wyniku powodzi otrzyma prawo do dodatkowego płatnego urlopu w wymiarze do 20 dni na usuwanie skutków powodzi. Pracodawca będzie mógł uzyskać zwrot kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za czas tego urlopu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Drugi punkt czwartkowych obrad Senatu to uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Regulacja zakłada zachowanie orzeczenia o niepełnosprawności, bez względu na wiek, do czasu uzyskania nowej decyzji, jednak nie dłużej niż sześć miesięcy. Nowela jest konsekwencją luki prawnej, z powodu której osoby po ukończeniu 16 lat straciłyby ważność orzeczeń po 30 września 2024 r. (wówczas wygasa ważność orzeczeń, które zostały wydłużone w związku z epidemią covid). W uzasadnieniu do nowych przepisów zwrócono uwagę, że problem dotyczy około 5,4 tys. osób.