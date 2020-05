KNF wznawia zamrożone postępowania

Odmrożenie postępowań to efekt zmian w ustawie o działaniach osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Odrożone zostaną więc terminy przewidziane dla uczestników postępowań administracyjnych, zwłaszcza terminy na skorzystanie z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, oraz skargi do sądu administracyjnego, i terminy, które rozpoczęły swój bieg wcześniej, ale zostały zawieszone.

Jak czytamy w komunikacie KNF, zmiany obejmują tylko terminy adresowane do uczestników postępowań administracyjnych.

"Nadal obowiązuje art. 31za ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r., zgodnie z którym w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, bieg terminów do podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego czynności, w tym czynności nadzorczych, terminów załatwiania spraw oraz terminów przewidzianych do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego wyda decyzję załatwiającą sprawę, dokona czynności, wyda decyzję lub postanowienie kończące postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw" - informuje KNF.