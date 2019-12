Koleje. Brakuje tysięcy maszynistów, problem będzie się pogłębiać

Obecne przepisy sprawiają, że maszynistom trudno się do zawodu dostać. Kiedy już im się uda, to i tak nie mogą jechać za szybko - bo to generuje zbyt duże koszty dla kolei. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że polscy przewoźnicy kupują coraz szybsze składy.

Podziel się Dodaj komentarz