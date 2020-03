Kolejne uczelnie odwołują wykłady. W domu zostaną studenci z Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Lista wydłuża się z każdą godziną

- To była jedna z trudniejszych decyzji naszego kolegium. Ale biorąc pod uwagę dobro naszych pracowników i studentów, jednomyślnie podjęliśmy uchwałę, że od środy wstrzymujemy wszelkie zajęcia dydaktyczne na naszych uczelniach publicznych – powiedział cytowany przez wrocławska "Gazetę Wyborczą" prof. Cezary Madryas, przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. - Przejdziemy oczywiście, w miarę możliwości, na system edukacji zdalnej. Możemy zadawać studentom materiały do przerobienia w domu. Niestety, w przypadku zajęć w laboratoriach, nie będzie to proste do zorganizowania.