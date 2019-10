leki Paweł Orlikowski 29 minut temu

Koncern Jerzego Staraka wycofuje lek na zgagę. Alert w Europie. "To ważna lekcja dla światowej farmacji"

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu popularny Ranigast na zgagę od Polpharmy, o co wnioskował sam koncern należący do Jerzego Staraka. W substancji czynnej ranitidinum stwierdzono przekroczone normy NDMA - związku, który może powodować raka. Spółka przesłała do money.pl wyjaśnienia w tej sprawie.

Podziel się Dodaj komentarz